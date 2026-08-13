Piccoli arriva a Casteldebole: visite e firme col Bologna per l'ex viola
Roberto Piccoli è arrivato nelle scorse ore a Bologna e questa mattina si è presentato a Casteldebole per effettuare le visite mediche di rito e iniziare la nuova avventura con i rossoblu. Nelle immagini di Sky Sport si vede l'ormai ex attaccante viola arrivato in città per firmare l'accordo da cinque anni che lo legherà alla squadra guidata da tedesco.
Piccoli passa al Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza da 18 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del calciatore. Nel frattempo, poco fa, il suo sostituto Mateo Pellegrino, è arrivato a Firenze per le visite mediche di rito. L'acquisto a titolo definitivo dell'argentino è costato ai viola 22 milioni di euro più 3 di bonus.
.@Bolognafc1909, l’arrivo a Casteldebole di Roberto Piccoli pic.twitter.com/DtNHu7kyYS— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 13, 2026
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