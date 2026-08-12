Conference, sarà l'Hapoel l'avversaria dell'Atalanta
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L'Atalanta di Maurizio Sarri conosce finalmente l'avversaria dei preliminari di Conference, che dovrà superare il 20 e 27 agosto per approdare alla league phase della minore competizione europea: si tratta dell'l'Hapoel Tel Aviv, la formazione israeliana che ha conquistato la qualificazione ai playoff superando il Katowice. I polacchi, battuti all'andata per 2-0 dall'Hapoel, hanno sì vinto 2-1 non riuscendo però a completare la rimonta.
Il doppio confronto si svolgerà con andata il 20 agosto a Bergamo e ritorno una settimana più tardi, appunto giovedì 27 agosto, in campo neutro, al DVTK Stadium di Miskolc, in Ungheria.
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