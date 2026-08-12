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Xavi è il nuovo ct dell'Olanda: c'è l'annuncio della nazionale

Xavi è il nuovo ct dell'Olanda: c'è l'annuncio della nazionaleFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

"Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo allenatore. Benvenuto, Xavi Hernandez": con questo post sui social la nazionale olandese ha ufficializzato in queste ore il suo nuovo commissario tecnico. L'ex centrocampista e allenatore del Barcellona torna così in panchina firmando un contratto con la nazionale dei Paesi Bassi fino al 2030. Xavi succede in panchina a Ronald Koeman, che ha lasciato dopo i Mondiali, come tanti altri ct europei e non solo.