Adesso è ufficiale: Romelu Lukaku lascia il Napoli e firma per il Fenerbahce
Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L'attaccante belga lascia il Napoli a titolo definitivo per 7 milioni di euro, anche se il 40% sarà girato al Chelsea che, in virtù dei precedenti accordi, ne ha diritto. Si chiude così l'avventura in Campania del centravanti dopo due stagioni fatte di alti e bassi, con l'infortunio che ne ha condizionato il finale. Il comunicato del Napoli "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü.
Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 14 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!".
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