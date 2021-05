MASINI, Vlahovic? Ci abitueremo a perdere i talenti

Il cantante fiorentino e noto tifoso gigliati, Marco Masini, ha parlato della squadra viola: "Il pubblico ha la sua valenza, a me è capitato di esibirmi davanti un pubblico freddo e alla fine ho tirato un sospiro di sollievo. Iachini? Arrivò con la squadra che sì era a sette punti dalla salvezza, che non sono così pochi, ma che però giocava male e veniva da un periodo critico. Commisso? Gli do purtroppo un voto basso, perché ci aspettavamo tutti di più e dico che se metto come direttore musicale una persona fidata, devo lasciar decidere a lui: lo sbaglio grandissimo non è stato confermare Montella all'inizio ma non seguire, successivamente, la direzione del direttore sportivo. Se ha scelto un allenatore, allora quello deve essere, anche perché se poi fai degli acquisti in previsione di un certo tecnico ma poi lo cambi, cambiano anche le prospettive. Squadra? Io sono per il cambio radicale, ma se questo è il trend siamo abituati a vedere meno bandiere e la cessione immediata dei giovani talenti. Vlahovic? Io non sono rassegnato a un suo addio, ma penso che piano piano ci abitueremo a una sofferenza minore, come nel caso di Chiesa per il quale si è sofferto meno perché sapevamo che ci avrebbe salutato. Quando partì Baggio lo sapemmo un po' all'ultimo, perché non c'era l'abbondanza mediatica di oggi.".