MASELLI, Genoa: periodo peggiore per sfidare i viola

Vera e propria bandiera rossoblu, Claudio Maselli parla del Genoa, e della prossima partita di campionato - quella contro la Fiorentina - a TuttoMercatoWeb: "Non è il momento migliore per affrontare i viola perché stanno attraversando un buon periodo avendo vinto vinto col Napoli e precedentemente in casa con SPAL e Atalanta. Hanno ritrovato entusiasmo ma il Genoa non può stare a guardare, deve far risultato. Behrami? Giocatore esperto, l'anno scorso Nicola lo ha avuto a Udine e sa cosa può dargli. Vedo che gioca e non gioca. Del resto a metà campo il Genoa ha discreti giocatori tra cui Schone che era nell'Ajax fino all'anno scorso.... A volte comunque un giocatore, pur non dando molto a livello tecnico, può offrire tanto a livello caratteriale e questo è molto importante in una squadra che deve salvarsi".