Marotta su infortunio Lautaro: "Saremo cauti, ma lui brucerà le tappe". Sarà al Franchi?

vedi letture

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez come noto si è infortunato nella partita di andata dei playoff di Champions con il Bodo Glimt e, oltre alla gara di oggi con il Lecce, dovrà saltare le gare con Bodo/Glimt (ritorno playoff Champions, martedì), Genoa (28 febbraio) e Como (andata semifinale Coppa Italia, 3 marzo). A forte rischio, recupero miracoloso a parte (tra una settimana avrà un nuovo controllo) la presenza contro il Milan è l'8 marzo nell'eventuale andata degli ottavi di Champions (10/11 marzo) se l'Inter rimonterà il Bodo (una settimana dopo c'è anche il ritorno). L'attesa è dunque tutta per Inter-Atalanta del 15 marzo o per Fiorentina-Inter del 22 marzo che però potrebbe poi convincere l'Argentina a convocarlo i due impegni di fine marzo, in particolare la finalissima con la Spagna.

Oggi, prima di Lecce-Inter, a Dazn il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha spiegato: "Lautaro è il nostro capitano e lo è con grande merito. Era rammaricato di non essere presente al campo stasera, ma ha manifestato vicinanza alla squadra. E' normale che soffrirà, ma auspichiamo che possa riprendere al più presto. Dobbiamo essere cauti, un problema muscolare è sempre serio. Lui, comunque, con tenacia riuscirà ad anticipare i tempi".