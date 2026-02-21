Lecce-Inter in campo alle 18:00: le formazioni ufficiali delle partita

Lecce ed Inter scenderanno in campo alle ore 18:00 per il terzo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della partita.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Jean, Banda, Marchwinski, Ngom. All.: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J.Martinez, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Kaczmarski, Topalovic. All.: Cristian Chivu.