Con il Pisa out Mandragora e Vanoli, occhio al giallo per tre viola

Lunedì prossimo sarà Daniele Cavalletto a guidare la Fiorentina in panchina, visto che Paolo Vanoli è stato espulso. In campo sarà invece assente Rolando Mandragora, autore dello 0-2 in Conference, squalificato in campionato.

E sono ben tre i giocatori diffidati che dovranno dunque fare attenzione al cartellino giallo: Dodo, Fagioli e Parisi infatti in caso di ammonizione salterebbero la gara successiva con l'Udinese sempre di lunedì.