Gasperini duro: "Domenica altri due casi clamorosi di simulazioni"

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Domenica non è successo solo l'episodio Bastoni-Kalulu. Ce ne sono stati almeno altri due altrettanto clamorosi, andateveli a rivedere...". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con la Cremonese tornando sul caos arbitri degli ultimi giorni. "Le simulazioni sono un problema moderno dovuto alle interpretazioni che vengono fatte col fotogramma tv. Il fermo immagine ha accelerato tutto questo", ha aggiunto l'allenatore della Roma. "Simulazioni, falli di mano e contatti.

Queste cose creano problemi. La discussione è lì - ha concluso -. Ci sono problemi di interpretazione, di difficoltà per arbitri, pubblico, giocatori e allenatori. E' un non regolamento non più condiviso da troppi. E' giustificato tutto e il contrario di tutto". (ANSA).