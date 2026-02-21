Comuzzo, compleanno speciale tra la torta in aereo e la sorpresa della fidanzata
FirenzeViola.it
La Nazione ricostruisce la speciale giornata di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che ieri ha compiuto 21 anni tornando da Byalistok, in Polonia, dove la squadra viola era impegnata contro lo Jagiellonia per l'andata del playoff di Conference League. Una valanga di auguri per il giovane centrale gigliato che sull'areo ha potuto anche festeggiare con i compagni spegnendo una candelina su un dolce tra gli applausi dei presenti. Al ritorno a Firenze poi ha trovato anche la sorpresa della fidanzata Matilde, che ha tappezzato la casa con centinaia di petali di rose rosse
Pubblicità
Rassegna stampa
Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurridi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
3 Un gruppo ricostruito e una condizione fisica ritrovata, i meriti di Vanoli in attesa di conferme con il Pisa
Copertina
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com