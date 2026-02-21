Comuzzo, compleanno speciale tra la torta in aereo e la sorpresa della fidanzata

Comuzzo, compleanno speciale tra la torta in aereo e la sorpresa della fidanzataFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione ricostruisce la speciale giornata di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che ieri ha compiuto 21 anni tornando da Byalistok, in Polonia, dove la squadra viola era impegnata contro lo Jagiellonia per l'andata del playoff di Conference League. Una valanga di auguri per il giovane centrale gigliato che sull'areo ha potuto anche festeggiare con i compagni spegnendo una candelina su un dolce tra gli applausi dei presenti. Al  ritorno a Firenze poi ha trovato anche la sorpresa della fidanzata Matilde, che ha tappezzato la casa con centinaia di petali di rose rosse