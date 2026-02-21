Juve ko, Spalletti: "Manca convinzione. Preso gol al primo tiro per la tredicesima volta"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Quando vengono a mancare autorevolezza e convinzione, c'è poco da fare. Anche oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi in mezzo al campo che i miei giocatori non sbagliano normalmente. Subiscono queste pressioni del risultato e ne restano vittime". Lo afferma l'allenatore della Juventus Luciano Spalleti ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa con il Como. "C'è stato un periodo con l'entusiasmo e si sono fatte partite bellissime. Poi perdi il sostengo dell'autostima e diventa difficile reagire a livello mentale. Nella testa dei giocatori ci sono troppe pressioni sui risultati". "Il nostro futuro e la qualificazione in Champions? Si deciderà da quello che è la nostra convinzione, i nostri avversari siamo noi stessi.

Se rimettiamo a posto della cose a livello mentale e tecnico si va a giocare. Se il livello è questo - conclude l'allenatore - le partite le perdi e non puoi ambire ad alcun risultato". "Dal punto di vista della prestazione di oggi è stata condizionata dal primo gol. Tenti di riprendere la partita ma loro ti portano in giro con la loro qualità, palleggio e possesso. Quindi diventa tutto più difficile. Se prendi gol al primo tiro in porta per 13 volte, è chiaro che non va bene", sottolinea Spalletti. (ANSA).