Il Lecce resiste 75' poi l'Inter vince 2-0: salentini restano a +3 sui viola

Oggi alle 19:56News
di Redazione FV

Il Lecce resiste 75 minuti davanti al suo pubblico tenendo testa alla capolista Inter che però alla fine vince 2-0. Dopo un primo tempo in cui Falcone ha tenuto chiusa la porta del Lecce e un gol annullato a Dimarco per fuorigioco rilevato dal Var al 52', al 75' è Mkhitaryan a sbloccare il risultato mentre all'82' il raddoppio è di Akanji sigilla la vittoria dell'Inter che consolida la prima posizione.

In classifica i nerazzurri vanno a +10 sul Milan, in attesa della sfida dei rossoneri mentre il Lecce resta quartultimo a 24 con Genoa e Cremonese (che devono ancora giocare) e lunedì potrebbe essere ripreso dalla Fiorentina in caso di vittoria sul Pisa.