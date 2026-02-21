FirenzeViola Verso Pisa-Fiorentina, ottimismo per Rugani, ecco come sta Gudmundsson

vedi letture

Dopo l'allenamento di oggi si respira ottimismo sui due infortunati, Daniele Rugani e Albert Gudmundsson, in vista della sfida salvezza Fiorentina-Pisa di lunedì. Il difensore lucchese è già rientrato in gruppo e dunque c'è attesa per la sua prima convocazione viola, in occasione appunto del derby, come lui stesso aveva detto in conferenza.

Per l'islandese l'ottimismo è più cauto perché ha ripreso a lavorare in gruppo solo in parte. La rifinitura di domani sarà dunque chirificatrice per Paolo Vanoli anche se, giocando in casa, i dubbi sulla convocazione del giocatore potrebbero essere sciolti lunedì stesso.