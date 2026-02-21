Serie A, il Como batte 2-0 la Juventus e vola a -1 dai bianconeri
Il Como batte 2-0 la Juventus all’Allianz Stadium. La squadra di Fabregas ha la meglio sui bianconeri nel match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Ad aprire le marcature è Vojvoda all’11’ del primo tempo. Nella ripresa raddoppio di Caqueret (61’) raddoppia e chiude la partita. Adesso i comaschi si trovano al sesto posto in classifica con 46 punti, a meno 1 proprio dalla Juventus.
