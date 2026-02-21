Alle 20.45 la serie A prosegue con Cagliari-Lazio: Zaccagni titolare, le formazioni ufficiali
Alle 20.45 il sabato di serie A si concluderà con Cagliari-Lazio, gara valida per la 26esima giornata che si concluderà lunedì con due gare tra cui Fiorentina-Pisa. Il Cagliari, a 28 punti, vuole interrompere il trend negativo dei due ko, con Roma e soprattutto con il Lecce in casa e mettere altri punti tra sé e la zona retrocessione (ora occupata dalla Fiorentina a 21). La Lazio invece decima con 33 punti si gioca le residue speranze di lottare per l'Europa (al sesto posto c'è il Como a 45). Ecco le formazioni ufficiali con Zaccagni, che era a rischio per questa gara, parte titolare.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Albarraci, Idrissi, Sherri, Ciocci, Idrissi, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Dele-Bashiru, Cataldi, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Dia, Noslin
