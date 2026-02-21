Il Milan e Allegri vogliono Kean e preparano l'offerta. Camarda sul piatto?

L'edizione odierna di Tuttosport scrive che il Milan è già al lavoro per trovare il bomber per la prossima stagione e l'obiettivo numero uno rischia di diventare Moise Kean, attaccante della Fiorentina da tempo nella short list delle punte preferite. Gli scout rossoneri stanno continuando a seguirlo nelle ultime settimane perché il profilo piace parecchio al club di Via Aldo Rossi, tanto che i dirigenti avrebbero addirittura già sondato il terreno e avviato i contatti con l'entourage del calciatore rappresentato da Lucci.

Strappare Kean alla Fiorentina però non è semplice, sottolinea il quotidiano, perché c'è una clausola rescissoria che nelle prime due settimane di luglio sarà di 62 milioni di euro. Troppi secondo il Milan che sta cercando di trovare una strada alternativa. Il principale sponsor dell'attaccante resta Allegri che già lo ha allenato ed apprezzato alla Juventus.

Il Milan potrebbe mettere sul piatto un'offerta da 30-35 milioni cash più una contropartita tecnica come ad esempio Camarda che secondo il quotidiano piace molto al nuovo dirigente gigliato Paratici e al Milan potrebbe non avere più spazio dopo che l'attuale stagione al Lecce non sta andando come sperato anche a causa di un infortunio alla spalla. Il classe 2008 potrebbe essere la contropartita per abbassare le pretese della Fiorentina.