Dagli inviati Galloppa: "Felice per i ragazzi, spero che Vanoli li convochi pure giovedì"

vedi letture

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, dopo la vittoria per 4-1 contro la Lazio: “Siamo contentissimi perché abbiamo fatto il primo quarto d’ora molto bene e poi ci siamo un po’ disuniti, ma questa settimana è stata particolare, sette dei nostri ragazzi sono tornati ieri dalla Polonia. È stata la dimostrazione di una squadra che cambia ma mantiene l’identità”

È contento della mole di gioco proposta?

“Penso che Verona e Sassuolo in Coppa Italia siano state gare in cui abbiamo dominato anche più di oggi, però dobbiamo continuare a proporre e a mettere in difficoltà l’avversario”.

È sempre più una cooperativa del gol...

“Penso che Conti sia già al sesto gol, poi sono contento per Braschi che è entrato e ha fatto gol, così come per Deli e Sadotti. Chi ha giocato ha risposto presente, e quando è così vuol dire che il gruppo è dentro con la testa”.

Non manca una componente di sfortuna?

“Quando ha preso la traversa Puzzoli sembrava gol.. Abbiamo contato che era sesto o settimo in campionato”.

Qualche lettura, soprattutto nelle chiusure a centrocampo, è mancata?

“Abbiamo fatto meglio con Verona e Sassuolo, oggi un po’ di distanze le abbiamo perse. Così come nei duelli eravamo troppo distanti. Abbiamo concesso certe ripartenza che non mi sono piaciute. Mi auguro che i ragazzi faranno anche il ritorno in Confecence League perché è un premio per loro”.

Sadotti sta lavorando sempre di più sulle punizioni?

“Si ferma spesso a fine allenamento a provare queste punizioni, a inizio anno lo prendevamo in giro perché pensavamo che non ce la facesse… Invece ha proprio un buon piede!”.