Sadotti: "Felice per il gol e la vittoria. L'esperienza in Polonia con i grandi mi aiuta a crescere"

Il difensore della Fiorentina Primavera Edoardo Sadotti, che oggi ha segnato uno dei 4 gol viola contro la Lazio e che era reduce dalla convocazione in Conference League di giovedì in Polonia, ha così parlato al sito ufficiale della Fiorentina: "Sono contento per il gol, per la vittoria che ci fa tornare primi e anche per l'esperienza in prima squadra che aiuta a crescere. Per fare gol su punizione mi alleno molto per realizzarle, nel primo tempo ci avevo già provato ma avevo preso palo. Siamo partiti bene ma abbiamo preso un gol su ripartenza, nell'intervallo il mister ci ha detto semplicemente di continuare a fare le nostre cose perché quando le facciamo diventa un problema per qualunque squadra con cui giochiamo.

Facendo le nostre cose appunto si sono aperti gli spazi e abbiamo portato a casa tre punti. Stamo crescendo tutti, sia dal punto di vista personale che come maturità perché riusciamo a portare a casa le partite"