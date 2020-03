MARINO, Udinese-ACF? Aveva ragione il pres. FVG

Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, esprime il suo punto di vista sul futuro del campionato italiano, soffermandosi anche sulla partita tra i friulani e la Fiorentina, l'ultima prima dello stop al campionato:

"Sono preoccupato per la regolarità della stagione prossima, non guardo più a questo campionato perché sono troppe le problematiche che intravedo. Il calcio non può andare in controtendenza rispetto ad una crisi mondiale. Abbiamo dovuto fare la quarantena dopo aver giocato contro la Fiorentina, come è giusto che fosse. Il governatore del Friuli non voleva che la gara si disputasse, la sua valutazione era giusta".