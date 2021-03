MARINO, De Paul? Un sacco di soldi per acquistarlo

Ci vogliono tanti soldi per acquistare Musso e De Paul. E' il messaggio lanciato da Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Marte': "Ci vogliono tanti soldi per prenderli ma noi non è che siamo andati alla ricerca di acquirenti. Non ho il problema di pubblicizzarli, se qualcuno non si accorge di quanto siano forte egoisticamente per me è meglio", ha detto Marino che poi ha difeso il lavoro del suo allenatore: "Se togliamo le prime 6 giornate del girone d’andata l’Udinese ha un rendimento da qualificazione europea. Il lavoro di Gotti non è mai stato in discussione".