MARELLI, Su Quarta è fallo ma è scelta soggettiva

Luca Marelli, ex arbitro che su DAZN analizza le scelte dei fischietti di Serie A, ha spiegato l'episodio che ha portato al 2-1 del Bologna, nato da un evidente fallo su Martinez Quarta: "L'intervento è irregolare, c'è poco da discutere. Orsato però è in perfetta visione dell'azione e lo valuta soggettivamente come non fallo, il VAR quindi non può intervenire su questo tipo di scelta. È successo tante volte in questi anni. Ma a mio parere è fallo di Kasius su Quarta".