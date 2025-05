Marchetti arbitra Venezia-Fiorentina: bilancio positivo per i viola

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 36ª giornata di Serie A: sarà Matteo Marchetti della sezione di Roma a dirigere Venezia-Fiorentina, in programma lunedì alle 18.30.

Il bilancio della Fiorentina con il fischietto romano è piuttosto favorevole: in 8 precedenti, i viola hanno ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione Marchetti ha già arbitrato la squadra di Palladino nella trasferta vinta a Como per 2-0, con gol di Adli e Kean. L’ultima sconfitta sotto la sua direzione risale invece al 3 settembre 2023, nel pesante 4-0 contro l’Inter al Meazza, con Vincenzo Italiano in panchina.

Il Venezia, invece, ha incrociato Marchetti in 4 occasioni: una vittoria, un pareggio e due sconfitte il bilancio dei lagunari.