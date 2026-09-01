Dagli inviati Da Milano: "No al calcio moderno", la protesta dei tifosi durante l'ultimo giorno di mercato

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Un centinaio di tifosi milanesi si è radunato all'esterno dello Sheraton, l'hotel di Milano diventato il punto di riferimento degli ultimi giorni di mercato, per manifestare contro il cosiddetto calcio moderno. Tra cori e striscioni, il gruppo ha voluto ribadire la propria posizione a difesa di un calcio più accessibile e vicino ai tifosi. «Per un calcio giusto e popolare» è il messaggio comparso sullo striscione esposto fuori dall'hotel, accompagnato dai cori dei presenti, che hanno sfruttato gli ultimi minuti di mercato per lanciare il loro chiaro messaggio.