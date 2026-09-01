Tentativo last minute del Cagliari per l'attaccante viola Nzola

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L'attaccante Mbala Nzola è ancora un giocatore della Fiornetina anche se è fuori dal progetto. Ci sono diverse offerte ma le operazioni sono complicate da portare in porto in breve tempo. Si registra anche un tentativo last minute del Cagliari, come riporta anche Sky. Nzola è reduce dalla stagione tra Pisa e Sassuolo.