Calciomercato Tentativo respinto per Brozovic, ma la Fiorentina rilancia

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La Fiorentina nelle scorse ore ha provato a prendere l'ex nerazzurro Marcelo Brozovic per il centrocampo, dopo la cessione di Mandragora a Torino. Secondo Tuttomercatoweb la Fiorentina aveva proposto un biennale da 2,5 milioni di euro all'anno, rispedito al mittente perché l'intenzione è quella di avere un ingaggio decisamente più alto. Ora potrebbe esserci un rilancio anche se l'operazione a pochi minuti dalla chiusura della sessione estiva di mercato è complicata e c'è anche una proposta ricca dall'Al Ittihad.