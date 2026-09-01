Calciomercato
Tentativo respinto per Brozovic, ma la Fiorentina rilancia
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La Fiorentina nelle scorse ore ha provato a prendere l'ex nerazzurro Marcelo Brozovic per il centrocampo, dopo la cessione di Mandragora a Torino. Secondo Tuttomercatoweb la Fiorentina aveva proposto un biennale da 2,5 milioni di euro all'anno, rispedito al mittente perché l'intenzione è quella di avere un ingaggio decisamente più alto. Ora potrebbe esserci un rilancio anche se l'operazione a pochi minuti dalla chiusura della sessione estiva di mercato è complicata e c'è anche una proposta ricca dall'Al Ittihad.
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