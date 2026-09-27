Mancini predica calma: "Niente agitazioni. Con la Turchia farò dei cambi"

L’Italia cerca una risposta immediata dopo la sconfitta contro il Belgio in Nations League. Alla vigilia della sfida con la Turchia, il ct Roberto Mancini ha invitato gli azzurri a mantenere la calma, annunciando possibili cambi di formazione: "Non dobbiamo farci prendere dall’agitazione. Il Belgio è una squadra forte e ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo reagito bene. Alcuni episodi avrebbero potuto cambiare la partita, anche se la loro vittoria è stata meritata. Ora abbiamo l’occasione di fare meglio e di valutare altri giocatori", ha detto a Sky Sport.

Le gare ravvicinate imporranno delle rotazioni: "Cambieremo sicuramente qualche uomo. È impossibile chiedere a un calciatore di disputare quattro partite in così poco tempo". Mancini ha infine difeso Romano dalle critiche seguite all’esordio: "Ha giocato un’ottima partita. Gli errori capitano a tutti, anche ai più esperti. Siamo contenti della sua prova contro il Belgio".