La Fiorentina Femminile perde 2-0 con l'Inter: viola poco incisive

La Fiorentina inizia il campionato di Serie A Women con una sconfitta per 2-0 contro l’Inter. Le viola riescono a resistere per più di un’ora alla pressione delle nerazzurre, ma al 71’ Magull trova il gol del vantaggio. Nel finale, al 90’, Raphino firma il raddoppio su una punizione deviata che sorprende Fiskerstrand. L’Inter ha creato diverse occasioni soprattutto nel primo tempo, colpendo anche una traversa con Polli e trovando più volte la pronta risposta del portiere della Fiorentina.

Nel secondo tempo si alza il ritmo

Nella ripresa le viola hanno provato a reagire, alzando il ritmo e andando vicine al gol con Bredgaard e Hurtig, quest’ultima fermata all’88’ da un ottimo intervento di Andres. La Fiorentina ha però mostrato ancora qualche limite in fase offensiva, creando poche occasioni concrete e senza riuscire a mettere realmente in difficoltà l’Inter, che ha gestito bene il vantaggio fino al fischio finale.