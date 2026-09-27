Il Bologna ha l'opzione per Bernardeschi, ma è possibile il rinnovo

L'ex Fiorentina, Federico Bernardeschi, sarà uno dei giocatori sui quali il nuovo Bologna di Raffaele Palladino farà affidamento per cercare di superare il difficile momento vissuto dalla squadra dopo un inizio di campionato complicato e l’esonero di Domenico Tedesco. Il numero 10 rossoblù, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione con Vincenzo Italiano, è diventato un elemento importante e uno dei principali punti di riferimento tecnici della squadra.

C'è l'opzione ma occhio al rinnovo

Bernardeschi ha un contratto con il Bologna fino a giugno 2027, firmato dopo il suo ritorno dal Canada, ma la società sembra intenzionata a continuare a puntare su di lui anche per il futuro. Nel suo accordo è infatti presente un’opzione che permette al club di prolungare il contratto per un’altra stagione, fino al 2028. Per questo motivo il Bologna non ha particolare fretta, anche se nelle prossime settimane potrebbe comunque iniziare un confronto tra la società, il giocatore e il suo entourage per valutare la possibilità di un rinnovo ancora più lungo, con scadenza eventualmente fissata al 2029.