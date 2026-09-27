Cioffi via dalla Carrarese, al suo posto in arrivo Guido Pagliuca

La decisione sembra ormai presa: Gabriele Cioffi è vicino all’esonero dalla panchina della Carrarese, dopo appena cinque giornate di campionato. La società dovrebbe comunicare ufficialmente la separazione nelle prossime ore. Al suo posto è previsto l’arrivo di Guido Pagliuca, che dovrà prima risolvere il contratto con l’Empoli e successivamente potrà firmare con la Carrarese insieme ai suoi collaboratori.

Il rendimento negativo di Cioffi

L’addio di Cioffi era già nell’aria da alcuni giorni ed è soprattutto legato al difficile rendimento della squadra. In cinque partite, infatti, la Carrarese ha conquistato soltanto un punto, trovandosi così all’ultimo posto in classifica. Una situazione negativa che ha portato il club a valutare un cambio in panchina. Va comunque ricordato che la rosa è stata completata soltanto nelle fasi finali del mercato, lasciando a Cioffi poco tempo per lavorare e trovare il giusto equilibrio della squadra.