Ceferin su Commissariamento Figc: "Peggiorerebbe crisi istituzionale"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto sulle recenti vicende che coinvolgono la FIGC e che potrebbero avere conseguenze sulla presidenza di Giovanni Malagò. Ceferin ha sottolineato l’importanza dell’autonomia delle federazioni e ha auspicato una rapida soluzione nel rispetto delle regole dello sport: “Senza entrare in interpretazioni giuridiche, vorrei ricordare che non è la prima volta che si solleva la questione delle ingerenze esterne nell’attività della Federcalcio: Fifa e Uefa hanno sempre insistito con chiarezza sull’autonomia delle federazioni. Mi auguro che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo: l’aggravarsi della crisi istituzionale non fa bene a nessuno”.

Le dichiarazioni arrivano in un periodo delicato per il calcio italiano, anche in vista di Euro 2032, che Italia e Turchia ospiteranno insieme e per il quale l’Italia deve ancora risolvere diverse difficoltà legate agli stadi.