Ufficiale Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma: c'è la nota del club

Arriva a sorpresa la separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Il club emiliano ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con l’allenatore dopo un confronto interno, dal quale è emerso che non c’erano più le condizioni per continuare insieme, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del progetto sportivo.

Il prossimi passaggi dei Ducali

Il prossimo allenamento del Parma, in programma lunedì 28 settembre, sarà quindi diretto dallo staff tecnico della società, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore. Il club ha infine ringraziato Cuesta e i suoi collaboratori per il lavoro svolto, augurando loro il meglio per il futuro sia dal punto di vista professionale che personale.