Italia Under 18 batte Cile 2-1: buona prestazione del viola Croci

Inizia con una vittoria l’avventura dell’Italia Under 18 in Croazia. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno battuto 2-1 il Cile nella prima delle quattro amichevoli in programma, al termine di una gara combattuta e decisa dalla doppietta di Diego Perillo. L’attaccante dell’Atalanta ha aperto le marcature al 45’, mentre il Cile ha trovato il pareggio a inizio ripresa con Barrera su rigore. L’Italia ha però reagito e al 66’ Perillo ha firmato nuovamente il gol del vantaggio, regalando agli Azzurrini il successo.

La prestazione del viola Croci

Tra i titolari c’era anche Federico Croci. Il giovane della Fiorentina non è riuscito a segnare, ma ha disputato una buona partita, risultando utile alla squadra dal punto di vista tattico e mostrando personalità nelle azioni offensive. L’Italia tornerà in campo martedì alle 12:30 contro la Danimarca, nella seconda delle quattro amichevoli previste durante la sosta.