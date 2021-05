MANCINI, Ho parlato con Verratti e sono fiducioso

"L'Europeo? L'importante è che adesso non ci siano più sorprese a livello di infortuni, in modo da poter scegliere tranquillamente". Parla così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport. "Verratti ko? L'infortunio non è di quelli semplici, ma sono abbastanza fiducioso, ne ho parlato anche con lui, manca un mese e vedremo nelle prossime settimane. La nostra squadra ha un'identità ben precisa e sa quello che deve fare, poi serve come sempre anche la fantasia ma abbiamo giocatori adatti per questo. Finora abbiamo puntato sui ragazzi giovani, e quelli esperti hanno aiutato in campo e non solo. Credo si sia creato un buon feeling e questo è stato fondamentale per il nostro percorso di crescita". Un eventuale infortunio del centrocampista del PSG accrescerebbe le possibilità di vedere Castrovilli con la maglia dell'Italia all'Europeo.