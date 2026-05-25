L'Italia Femminile cerca la qualificazione al Mondiale: ecco le convocate

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La Nazionale Femminile si appresta a tornare in campo per gli ultimi fondamentali appuntamenti del girone di qualificazione al Mondiale del 2027: venerdì 5 giugno (ore 18.15, Rai 2) a Pisa arriverà la Serbia, mentre martedì 9 (ore 19, Rai 2) a Göteborg è in programma la sfida contro la Svezia. La classifica del Gruppo 1 - guidata dalla Danimarca con un punto di vantaggio sulla Svezia e tre sull’Italia - parla chiaro: per poter centrare il primo posto, l’unico che dà diritto al biglietto aereo per il Brasile senza passare dalle inside del play-off, le Azzurre devono vincere entrambe le gare e sperare in un passo falso delle danesi, attese dal derby scandinavo da giocare tra le mura amiche e dalla trasferta serba. Per quanto riguarda le convocate del Ct Soncin, da segnalare il ritorno in gruppo dopo una lunga assenza di Elisa Bartoli, insieme a lei si rivedono Francesca Durante, Lisa Boattin, Federica D’Auria e Barbara Bonansea, assenti nel raduno di aprile. Faranno parte della spedizione anche la centrocampista del Napoli Melissa Bellucci e le attaccanti della Lazio Margherita Monnecchi e Noemi Visentin, quest’ultima alla prima convocazione in Nazionale maggiore. Una convocata della Fiorentina, si tratta di Emma Severini, capitana viola e da tempo una delle fedelissime di Soncin.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Marsiglia)

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Aurica (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan)

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Napoli Women), Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Margherita Monnecchi (Lazio), Martina Piemonte (Lazio), Noemi Visentin (Lazio).