MAN CITY, La priorità a giugno sarà Haaland

Il Manchester City vuole un centravanti per luglio e Erling Braut Haaland è una delle priorità per il mercato estivo. L'addio di Ferran Torres, così come le altre uscite, sarebbero un modo per racimolare le risorse per poi firmare con l'attaccante norvegese. Nonostante le voci che vorrebbero l'interesse dei citizens per Dusan Vlahovic, dunque, l'obiettivo numero uno della squadra di Guardiola è Haaland. Lo scrive The Athletic.