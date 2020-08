MAGLIE, Rivolta dei napoletani per sponsor in rosso

Da ieri è in atto una rivolta social da parte dei tifosi del Napoli in merito al colore rosso scelto da Lete per le nuove maglie, circolate sui social prima della presentazione ufficiale che si terrà a Castel di Sangro. Dagli hashtag (#OutLete e #Boicottalete in tendenza), ai profili Sscn e Lete inondati di messaggi (ed oscurati a centinaia dallo sponsor) fino alla petizione che ha già un migliaio di firme. Nelle ultime ore, però, un passo verso lo sponsor i tifosi l'hanno fatto e l'hashtag è cambiato: ora i tifosi stanno rendendo popolare un meno duro #Leteinbianco, a cui qualcuno aggiunge anche #Kimboinbianco (il terzo sponsor, quello alle spalle). La protesta, che ha raggiunto anche i quotidiani e siti nazionali, è arrivata ai vertici del club e dell'azienda. I tifosi sperano in un dietrofront.