MACCARONE, Gran gol di Vlahovic sabato ma poi...

L'ex attaccante Massimo Maccarone, intervenuto a TMW Radio, ha così parlato dell'Empoli e, poco dopo, anche di Fiorentina: "Il loro è un campionato straordinario, sia per la classifica che per i tifosi che hanno potuto gioire per via del derby".

Hanno segnato due giovani bomber, Vlahovic e Pinamonti.

"La prestazione dei due è stata un po' in ombra per tutta la partita, anche se hanno lavorato per la squadra entrambi. La cosa importante è che l'occasione avuta, l'abbiano messa dentro. Quello segnato dalla Fiorentina è stato un gran gol, Pinamonti più di freddezza, aiutato dallo stop del difensore. Come giocatori sono diversi: Vlahovic è concreto, sta facendo più che bene; Pinamonti invece ha grandi potenzialità che finora ha sfruttato poco. Ora magari a Empoli è nel posto giusto per maturare del tutto".