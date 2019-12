M. RIGONI, Iachini? Vedremo se Commisso risucirà...

Il dirigente del Novara Marco Rigoni, ex centrocampista tra le altre di Genoa e Chievo, ha parlato di Fiorentina: "Riguardo al cambio di allenatore, vedremo se Commisso sarà bravo a mentenere quella calma e positività trasmesse al suo arrivo a Firenze. Oggi la Fiorentina si trova in una posizione di classifica che non le compete, per cui una svolta in quel fangente andava data obbligatoriamente".