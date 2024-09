LUTTO, Scomparso il direttore di Calciopiù Facchini

Giornata triste per tutto il calcio dilettantistico toscano ed in particolare per la redazione di Calciopiù. È scomparso lo storico direttore Alessio Facchini che tra poco avrebbe compiuto 67 anni. Direttore del settimanale Calciopiù da oltre 30 anni, Facchini da tempo era affetto da malattia. La redazione di FirenzeViola.it si stringe a familiari e amici per la triste scomparsa in questo momento di dolore.