Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 73 anni David Riondino

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 73 anni David RiondinoFirenzeViola.it
Oggi alle 14:00News
di Redazione FV

È scomparso all'età di 73 anni il cantautore, attore, regista e scrittore, nonché tifoso della Fiorentina, David Riondino. Nato a Firenze il 10 giugno 1952 Riondino, come riporta Fanpage.it, è stato una figura eclettica dello spettacolo italiano, capace di attraversare musica, teatro, televisione e letteratura con uno stile ironico e assolutamente riconoscibile. I suoi funerali si terranno martedì 31 marzo alle 11 nella Chiesa degli Artisti di Roma, a Piazza del Popolo. La redazione di Firenzeviola esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa.