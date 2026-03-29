Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 73 anni David Riondino
FirenzeViola.it
È scomparso all'età di 73 anni il cantautore, attore, regista e scrittore, nonché tifoso della Fiorentina, David Riondino. Nato a Firenze il 10 giugno 1952 Riondino, come riporta Fanpage.it, è stato una figura eclettica dello spettacolo italiano, capace di attraversare musica, teatro, televisione e letteratura con uno stile ironico e assolutamente riconoscibile. I suoi funerali si terranno martedì 31 marzo alle 11 nella Chiesa degli Artisti di Roma, a Piazza del Popolo. La redazione di Firenzeviola esprime il proprio cordoglio per la sua scomparsa.
Pubblicità
News
Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte violadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Il successo di un sabato a porte aperte, sperando che per Dodò non sia niente di grave. Martedì sfida mondiale Kean-Dzeko a tinte viola
Copertina
Andrea GiannattasioLa forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezza
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com