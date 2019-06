LUTTO, Il cordoglio dell'ACF per Franco Zeffirelli

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha voluto manifestare la propria tristezza per la scomparsa di Franco Zeffirelli. Ecco il testo originale: "Tutta la Fiorentina piange la scomparsa del grande Maestro Franco Zeffirelli. Genio fiorentino del teatro e del cinema e grande tifoso della 'viola'" In conclusione anche le parole di Rocco Commisso: "Le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di un grande uomo".