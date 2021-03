LUCCHESI, Prandelli non resterà. Rocco sbagli meno

Fabrizio Lucchesi è intervenuto questo pomeriggio a TMW Radio per parlare dei temi del giorno: l'ex dirigente tra le altre di Fiorentina e Palermo si è espresso anche sulla sfida di stasera del Franchi e si è sbilanciato inoltre anche sul futuro dei due tecnici, Cesare Prandelli e Paulo Fonseca:" Fiorentina-Roma storicamente è sempre una gara ostica per tutte e due le squadre per via della forte rivalità. Vedo favorita la Roma ma sia i viola che i giallorossi stanno vivendo un momento no. La Roma comunque è in linea con le premesse di inizio stagione; la Fiorentina invece sta deludendo, anche considerando il mercato importante fatto dalla società. Prandelli e Fonseca? Credo che nessuno dei due resterà nella prossima stagione. Prandelli ha dato una disponibilità totale per un progetto tecnico che era alla fine e già dalla firma era consapevole che quello sarebbe stato un rapporto a breve termine. Mi aspetto una rifondazione viola a fine anno. Lo stesso vale per Fonseca. Già quest'anno non doveva ricominciare, ma poi è rimasto e tra mille difficoltà sta facendo comunque bene. Escludo però che sia sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione".

Lucchesi ha anche parlato del progetto di Commisso e della sua gestione della Fiorentina:"Credo che con Commisso al comando la Fiorentina possa andare molto in alto. Ha già messo dentro tanti soldi, ci sono stati comunque diversi errori sia tecnici che di investimento in questo primo anno e mezzo di gestione. La potenzialità per fare una Fiorentina europea ci sono, ma bisogna sbagliare molto meno".