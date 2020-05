LOTTI, Squadre in campo il 4/5 sana incongruenza

L’ex ministro dello sport Luca Lotti, che oggi con una lettera al presidente della Toscana Rossi ha chiesto di anticipare la ripresa degli allenamenti per le squadre professionistiche a lunedì, ha fatto chiarezza sulla sua richiesta: “La mia richiesta è per sanare un’incongruenza varata dal Governo di cui faccio parte: la Fiorentina che si allena alle Cascine cercando di rispettare le regole è un assurdo, alla luce del fatto che con il nuovo Dpcm non può farlo ai campini. Bonaccini, De Luca e Zingaretti in Emilia, Campania e Lazio se ne sono accorti. Si tratta di un errore parliamoci chiaro. È evidente che ci si può allenare nei centri sportivi organizzati senza rischiare nulla, le strutture che sono a disposizione devono essere utilizzate. Il decreto del 18 maggio prevede che in tutto il Paese possano allenarsi tutte le squadre insieme, l’anticipo del 4 vale nelle Regioni dove è possibile una normativa diversa. Il discorso del campionato è un tema a parte, ci sono anche interessi diversi. Il campionato? Non può ripartire meno di un mese dopo l’inizio degli allenamenti: dovrà essere messo a punto un protocollo con regole semplici. Se non si può ripartire, la Francia ha creato un precedente che potremo seguire. Io credo ancora nella ripartenza del calcio, perché è un’azienda: se le altre aziende ripartono con le dovute regole, anche il calcio deve farlo. Serve chiudere anche l’anno anche per chiudere il pagamento dei diritti televisivi".