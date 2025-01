LOTITO, Entro una settimana il nuovo falconiere della Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito è tornato sul caso del falconiere licenziato per aver violato il codice etico della Lazio. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il presidente della Lazio ha ammesso: "Non l'ho visto, ma non ho intenzione di incontrarlo nemmeno nei prossimi giorni. Per quale motivo dovrei farlo? La questione non mi riguarda più, è tutto in mano agli avvocati".

Non lo perdona nonostante le scuse?

"E perché dovrei? La Lazio è una società quotata in Borsa, con un suo codice etico. Pubblicando quel video, Bernabè lo ha violato e quindi il suo contratto è stato rescisso per giusta causa. Oltretutto lui ha aggravato la situazione rilasciando interviste e dichiarazioni".

Dove lo trova adesso un altro falconiere?

"Ho già ricevuto decine di richieste, quello non è proprio un problema, ne trovo un altro in una settimana. Un’aquila tornerà presto a sorvolare il campo dell’Olimpico".