Lo seguì la Fiorentina, Luciano Rodriguez va al NEOM SC per 20 milioni
FirenzeViola.it
Era stato accostato anche alla Fiorentina nel gennaio del 2024, ora andrà in Arabia Saudita per circa 20 milioni di euro. Luciano Rodriguez, calciatore classe 2003 cresciuto nel Liverpool FC di Montevideo dove lo aveva seguito anni fa il club viola, passa dal Bahia - club brasiliano nel quale alla fine si era trasferito l'attaccante - al NEOM SC, neo nata formazione di una città ancora in costruzione.
I sauditi pagheranno una cifra monstre per portare nella loro squadra la punta uruguaiana di 22 milioni di euro che ha detto sì al trasferimento e dunque, a poco meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato in Arabia Saudita, Luciano Rodriguez va al NEOM SC.
