Lo Monaco sui viola: "Vittoria di ieri può essere un inizio, ma non cambia le sorti"

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha rilasciato un'intervista a TMW sul momento della Fiorentina: "Deve ritrovare nei calciatori una forza morale. Devono ragionare come squadra e giocare per la pagnotta, questa è la cosa più importane. Fare processi oggi non serve. La situazione è questa e per uscirne fuori servono i calciatori. Ad inizio anno nessuno tra gli addetti ai lavori avrebbe immaginato una situazione del genere".

Che succede ai viola?

"I risultati non vengono, le chiacchiere sono tante. Perdi una, poi un'altra. E non ne esci più. Questi calciatori hanno dimostrato di non avere forza morale. Guardate quante partite vengono recuperati e addirittura superati".

La vittoria di ieri può essere la svolta?

"Si spera che possa servire. È un inizio per ritrovare la giusta compattezza. Non sarà una partita a cambiare le sorti".

La Fiorentina rischia davvero di retrocedere?

"Oggi come oggi la situazione non è semplice. L'unica squadra che dopo un certo numero non aveva una vittoria ed è riuscita a salvarci è il Cagliari di Nicola. La Fiorentina deve darsi una mossa. E ripeto, la mossa devono darsela i calciatori".

