Kean e Gudmundsson promossi: per 20' sprazzi della coppia che sognavano tutti

C’è vita sul pianeta Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che si concentra su quanto accaduto dal 70' in poi di Fiorentina-Dinamo Kiev, gara vinta per 2-1 dai viola. Paolo Vanoli può però godersi la prima vittoria da allenatore viola e, dato non di poco conto, il primo gol di Moise Kean e il secondo di Albert Gudmundsson sotto la sua gestione.

L’italiano ha raggiunto nella sfida contro la Dinamo le 61 presenze in maglia gigliata con 28 gol (1 ogni 173 minuti), mentre l’islandese è salito a 51 con 13 reti (1 ogni 209 minuti). I due hanno trovato il sigillo nella stessa partita (e condividendo il campo) per la terza volta: Kean e Gudmundsson vi erano fin qui riusciti nel 2024-25 nel 2-1 al Genoa e poi nel 2-2 con il Bologna dello scorso ottobre, con Pioli in panchina. Dopo l’1-0 Kean non ha esultato con la consueta «Griddy dance», ma dopo l’abbraccio con i compagni ha caricato con ampi gesti squadra e ambiente. Tanti duelli, tanti tiri (8, di cui 6 in porta) e 35 tocchi: Kean ha proposto una prestazione incoraggiante, come quella, da subentrato, di Gud.