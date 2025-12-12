FirenzeViola

Udinese, contro i viola mancheranno quattro giocatori per la Coppa d'Africa

Udinese, contro i viola mancheranno quattro giocatori per la Coppa d'AfricaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:18Primo Piano
di Niccolò Santi

In vista della gara di campionato contro la Fiorentina, l'Udinese dovrà fare a meno di alcuni giocatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa. Il torneo inizierà il 21 dicembre, proprio il giorno della sfida tra i viola e bianconeri all'Artemio Franchi, e finirà il 18 gennaio. I friulani non potranno contare sul portiere Maduka Okoye, convocato dalla sua Nigeria, così come mancherà il centrocampista Rui Modesto, chiamato dall'Angola.

Stesso discorso per l'attaccante Vakoun Bayo, voluto dalla Costa d'Avorio per la competizione africana. Il difensore Jordan Zemura è stato convocato dallo Zimbabwe, ma potrebbe dover dare forfait in quanto alle prese con una lesione al flessore della coscia destra.