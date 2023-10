LIVERPOOL, Rapiti i genitori di Luis Diaz in Colombia

FirenzeViola.it

Sono ore molto delicate per la famiglia Diaz, fra Colombia e Inghilterra. Come riporta B/R Football, l'esterno colombiano oggi non prenderà infatti parte alla partita casalinga del Liverpool contro il Nottingham Forest delle ore 15 perché i suoi genitori sono stati rapiti in patria. Il numero 7 dei Reds sta seguendo gli sviluppi del caso da Liverpool e non è ovviamente nelle condizioni psicologiche per affrontare una partita.